Президент США заявил о готовности помочь России в борьбе с коронавирусом

США выразили готовность помочь некоторым странам в борьбе с коронавирусом. В список этих стран вошла и Россия. Американский лидер пообещал помочь России аппаратами искусственного дыхания.

Дональд Трамп, президент США, заявил о готовности его страны помочь России с аппаратами ИВЛ. Когда в Штатах наладится производство, они помогут некоторым странам бороться с коронавирусом. В частности, это Франция, Италия и Испания.