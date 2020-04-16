Президент США заявил о готовности помочь России в борьбе с коронавирусом

США выразили готовность помочь некоторым странам в борьбе с коронавирусом. В список этих стран вошла и Россия. Американский лидер пообещал помочь России аппаратами искусственного дыхания.
Дональд Трамп, президент США, заявил о готовности его страны помочь России с аппаратами ИВЛ. Когда в Штатах наладится производство, они помогут некоторым странам бороться с коронавирусом. В частности, это Франция, Италия и Испания.
Ранее из России в США был отправлен самолёт с медицинскими принадлежностями. Ряд компаний в Америке сейчас пытаются вернуться в привычный ритм жизни и наладить производство. В России производство аппаратов искусственного дыхания планируется довести до полторы тысячи аппаратов в месяц.