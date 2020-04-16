Учителя и школьники из Башкирии рассказали, как справляются с "дистанционкой"

Сейчас доступ в Интернет можно сравнить со школьным автобусом: в селах, где его нет, дети вынуждены пропускать занятия. Тем не менее из почти 500 тысяч учеников больше половины посещают онлайн-уроки. В Альшеевском районе Башкирии таких школьников около 80 процентов.

Остальным задания доставляют на дом. Таким образом практически все ученики района могут не прерывать образовательный процесс.

На первый взгляд ничего особенного. Учитель готовится к уроку алгебры. Вот только учебники в этой школе теперь выполняют еще одну функцию.

Учительница математики Гульнара Гумерова, пожалуй, впервые припадает в пустом классе. Все её ученики – в онлайн-конференции. Тема урока – линейные уравнения. И здесь без школьной доски не обойтись, но требуется подставка. Поэтому учебники как нельзя кстати.

Если бы мне месяц назад мне сказали, что я буду вести уроки в таком формате, то я не поверила бы. Потому что представить себе такое было совершенно невозможно. Гульнара Гумерова , учитель математики школы с. Раевка

Теперь такая картина уже вряд ли кого-то удивит. Дистанционное обучение стало такой же нормой, как медицинская маска и самоизоляция. И хотя без одноклассников немного скучно, школьники уже нашли пару положительных примеров в онлайн-обучении.

Учителя не разделяют оптимизма подопечных. Дистанционное обучение – альтернатива, которая не заменит традиционных уроков, говорят преподаватели. Впрочем, удаленные занятия будут продолжаться столько, сколько это будет необходимо. И прервутся только в одном случае.

Если только меня подведет Интернет или мой гаджет. Только в этом плане. Лилия Богаманова, учитель русского языка школы с. Раевка