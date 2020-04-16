В Уфе молодой парень врезался в бетонный забор на машине

15 апреля в башкирской столице произошло серьёзное ДТП. 22-летний парень врезался в бетонный забор на «ВАЗ-2109». Оказалось, что молодой человек разъезжал по городу без прав.
Авария произошла на улице Интернациональная. При повороте на улицу Маяковского молодой уфимец не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина сильно ударилась о бетонный забор.
В ДТП есть пострадавшие. Травмы получил 25-летний пассажир автомобиля, которого отпустили домой после оказания медицинской помощи. Из-за отсутствия прав у водителя был составлен административный протокол.