В Уфе молодой парень врезался в бетонный забор на машине

15 апреля в башкирской столице произошло серьёзное ДТП. 22-летний парень врезался в бетонный забор на «ВАЗ-2109». Оказалось, что молодой человек разъезжал по городу без прав.

Авария произошла на улице Интернациональная. При повороте на улицу Маяковского молодой уфимец не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина сильно ударилась о бетонный забор.