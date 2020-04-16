В России зафиксировано более 3 тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новых данных по заболеванию в России. За сутки выявлено 3 448 новых случаев заболевания COVID-19. За всё время пандемии выявлено 27 938 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки выявлено 34 смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом (за всё время – 232). Полностью излечились от заболевания за последние сутки 318 человек (за всё время – 2 304). Случаи заболевания COVID-19 выявлены во всех регионах, кроме Республики Алтай.

В Башкирии количество заболевших коронавирусом так же увеличилось. За сутки зафиксировано 42 новых случая коронавирусной инфекции. За всё время выявлен 191 пациент с коронавирусом.