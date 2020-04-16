Радий Хабиров потребовал не скрывать количество больных коронавирусом

Следующая тема - очаги. Все видим ситуацию в РКБ. И врачи оказались в тяжелой ситуации, и пациенты. Слава богу, время проходит. 20-21-го числа истекают сроки карантина. Самое главное - оказать всяческую помощь врачам. Надо проводить работу с главными врачами. Наша позиция такая: понятно, люди болеют, приходят с болячками. Приходит в больницу - резко включаем карантин. Лучше будем их закрывать, чем потом “взрывать”, как это было в РКБ. Я прошу всех глав, что самое страшное вы можете сделать? Если вы начнете скрывать ситуацию у себя. Немедленный доклад мне или Максиму Васильевичу. У нас есть муниципалитеты, где по 18 выявленных. И цифра будет расти.

Радий Хабиров, Глава Башкирии