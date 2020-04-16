Радий Хабиров потребовал не скрывать количество больных коронавирусом

В Башкирии обсудили ситуацию с коронавирусом в республике. Цифры в регионе растут. Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с особой просьбой.
На 16 апреля количество больных коронавирусом в Башкириии составляет 191 человек. Прирост за сутки составил 42 человека. Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас идет значительный рост, поэтому скрывать данные по заболевшим - нельзя На еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов не скрывать ситуацию в районах.