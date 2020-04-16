«Все справки будут недействительными»: в Башкирии ужесточают режим самоизоляции
Предприятиям Башкирии, которым разрешили работать в условиях режима самоизоляции, необходимо обеспечить работников пропусками. Об этом заявил глава Башкирии на оперативном совещании в Правительстве республики. Он заявил, что обычные справки с места работы будут теперь недействительны.
Отмечается, что новые правила будут действовать с 20 апреля. Работодатели обязаны выдать пропуски в субботу или воскресенье. Радий Хабиров пообещал устроить "массовые облавы" на тех, кто будет ходить по улицам без определенных пропусков.
Все справки на руках работников с понедельника будут недействительными. Те предприятия, которые хотят, чтоб они работали и у их сотрудников не было проблем, должны подготовить пропуска в течение двух дней. С утра 20 апреля будут начнутся массовые облавы за теми лицам, кто идет без справок. Это вынужденная мера
Радий Хабиров, глава Башкирии
Подробнее про новый режим самоизоляции рассказал секретарь Совета Безопасности Башкирии Алексей Касьянов.
Хотелось бы довести определенную информацию. Распоряжением правительства определен перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы - полиция, Росгвардия, МЧС и ряда других ведомств. Соответственно, количество их увеличилось. Обращаюсь к главам, скорее даже требую - организовать с ними взаимодействие. Выявлять лиц, нарушающих условия самоизоляции. Как показала практика, после этого по Уфе за 3 дня выявлено более 1500 человек. Расширение списка организаций привело к тому, что многие граждане злоупотребляют своими правами. В связи с этим готовим закрытый список организаций, работа которых будет разрешена. Подготовлены изменения в Указ. С 20 апреля с 9 утра будут отменены все старые справки, утверждена новая форма справки. Работодатель должен указывать номер приказа, соответственно которому работник должен быть на месте, график работы, адрес, где работник будет работать, марка и госномер автомобиля, если он перемещается на машине. Отдельно делаем отметку, если работник вынужден перемещаться по городу. Время от работы до дома должно составить 90 минут. Просим также воздержаться от поездок в Уфу и другие крупные города. На въезде в Уфу будут усилены контрольные пункты. Возможность получить пропуск на ресурсе "Дорога 02" будет ограничена 2 поездками в неделю на каждый автомобиль. Что касается формы справки - эта справка в ближайшее время будет опубликована на портале "Дорога 02".
Алексей Касьянов, секретарь Совета Безопасности Башкирии
Радий Хабиров подчеркнул, что у предприятий есть достаточное количество времени, чтобы разобраться с новыми допусками своих сотрудников к работе.
В понедельник, если вы не успеете нормально отработать со справками, многие ваши работники будет не допущены к работе. Просьба отработать. У вас есть три полных дня, за это время можно мир перевернуть.