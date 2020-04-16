«Все справки будут недействительными»: в Башкирии ужесточают режим самоизоляции

Хотелось бы довести определенную информацию. Распоряжением правительства определен перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы - полиция, Росгвардия, МЧС и ряда других ведомств. Соответственно, количество их увеличилось. Обращаюсь к главам, скорее даже требую - организовать с ними взаимодействие. Выявлять лиц, нарушающих условия самоизоляции. Как показала практика, после этого по Уфе за 3 дня выявлено более 1500 человек. Расширение списка организаций привело к тому, что многие граждане злоупотребляют своими правами. В связи с этим готовим закрытый список организаций, работа которых будет разрешена. Подготовлены изменения в Указ. С 20 апреля с 9 утра будут отменены все старые справки, утверждена новая форма справки. Работодатель должен указывать номер приказа, соответственно которому работник должен быть на месте, график работы, адрес, где работник будет работать, марка и госномер автомобиля, если он перемещается на машине. Отдельно делаем отметку, если работник вынужден перемещаться по городу. Время от работы до дома должно составить 90 минут. Просим также воздержаться от поездок в Уфу и другие крупные города. На въезде в Уфу будут усилены контрольные пункты. Возможность получить пропуск на ресурсе "Дорога 02" будет ограничена 2 поездками в неделю на каждый автомобиль. Что касается формы справки - эта справка в ближайшее время будет опубликована на портале "Дорога 02".

Алексей Касьянов, секретарь Совета Безопасности Башкирии