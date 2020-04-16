В Башкирии ограничат передвижение на личном авто до двух раз в неделю

В Башкирии ужесточают режим самоизоляции. Так, автовладельцам теперь разрешается передвигаться по городу на личном авто только два раза в неделю вместо ежедневных поездок по 90 минут. Новые правила вступят в силу с 20 апреля.
По словам секретаря Совета Безопасности Башкирии Алексея Касьянова, меры приняты из-за частого нарушения режима самоизоляции жителями республики. Он отметил, что вся подробная информация о новых правилах будут размещена в ближайшее время на портале дорога02. Всех нарушителей будет ждать административное наказание, заявил Касьянов.