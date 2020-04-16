В Башкирии ограничат передвижение на личном авто до двух раз в неделю

Просим также воздержаться от поездок в Уфу и другие крупные города. На въезде в Уфу будут усилены контрольные пункты. Возможность получить пропуск на ресурсе дорога 02 будет ограничена 2 поездками в неделю на каждый автомобиль. Что касается формы справки - эта справка в ближайшее время будет опубликована на портале "дорога02"

Алексей Касьянов, секретарь Совета Безопасности Башкирии