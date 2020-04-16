В Башкирии воспользоваться общественным транспортом можно будет только в маске

Сегодня, 16 апреля, на оперативном совещании в Правительстве Башкирии обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в регионе. Некоторые меры самоизоляции будут более жёсткими. Изменения коснулись и общественного транспорта.

Радий Хабиров поручил организовать серьёзные защитные меры в автобусах, троллейбусах, трамваях и даже такси. Теперь в салоне пассажирского транспорта можно находиться только в масках и перчатках. Мера касается как водителей, так и пассажиров.

В общественном транспорте перевозка возможна только при наличии средств защиты. Автобусы будут останавливаться и проверяться наличие людей в масках и перчатках. Эта норма вводится с 20 апреля. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Соблюдение санитарных норм будет чётко отслеживаться специальным структурами. Такая мера призвана замедлить распространение коронавирусной инфекции в республике. Напомним, на данный момент в Башкирии зафиксирован 191 случай заболевания вирусом COVID-19.