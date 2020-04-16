Стало известно, сколько жителей России хотят вернуться на родину из-за рубежа

За границей остаются примерно 35-36 тысяч жителей России, которые хотят вернуться на родину. Приоритет отдаётся тем туристам, которые выехали из страны после 1 января 2020 года. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Коммерсантъ».

Около 36 000 россиян находятся за рубежом в ожидании возвращения домой. 8000 из них уже получили материальную помощь. Напоминаем, что оказавшиеся в других странах россияне сейчас испытывают трудности с возвращением домой из-за пандемии коронавируса. В основном упор делается на тех жителей, которые покинули страну после 1.01.2020.