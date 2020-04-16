В Минздраве Башкирии рассказали, кому в первую очередь делают тест на коронавирус

В Башкирии в первую очередь делают тест на коронавирус тем, у кого уже проявились симптомы болезни. Об этом заявила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак на брифинге в Минздраве. По ее словам, анализ делается в течение пяти дней.

Как рассказала Анны Казак, существует, так называемая, "скорая очередность". Это значит, что на исследование отправляются анализы больных с симптомами коронавируса и тех, кто с ними контактировал. Также в первую очередь результаты тестов узнают те, кого ждет выписка из больницы.

Мы работаем круглосуточно. Да, сначала есть те, кому в срочном порядке проводят анализы. На обработку анализа допускается 5 суток, а не 11, как говорят" Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ