В Уфе активисты ОНФ обнаружили несанкционированную свалку

В Уфе активисты Общероссийского народного фронта обнаружили несанкционированную свалку. Причем не где-то там, а в самом городе. Строительные отходы и прочий мусор свозились индивидуальным предпринимателем на площадку возле улицы Сельской Богородской на въезде в микрорайон Инорс.

Сегодня член ОНФ наведался на место с сотрудником природоохранной прокуратуры. Они насчитали не одну нарушенную норму закона. Во-первых, прямо над мусором проходят высоковольтные линии. Во-вторых, рядом расположен пруд. Токсины, в том числе и тяжелые металлы, попадают в воду, ну а последствия экспертам еще предстоит выяснить в ходе проверки.

Будет установлено, почему он здесь организовал такую работу. В рамках проверки будет дана жесткая оценка бездействию органов местного самоуправления, которые допустили размещение таких отходов, а также деятельности Минэкологии. Альберт Давлетов, старший помощник Башкирского природоохранного межрайонного прокурора

Организатору свалки может грозить штраф до 250 тысяч рублей, приостановка деятельности, а в ином случае, если выявятся тяжкие последствия, уголовная ответственность. Впрочем, на месте застать никого из руководства проверяющим не удалось. Водители мусоровозов, увидев инспектирующие органы, повылезали из своих КАМАЗов и спрятались.