«Очень много нарушений»: в Уфе проверили работу магазинов и рынков в условиях пандемии

Сегодня мы посмотрели те точки, где уже были заранее. Там все нарушения, которые были неделю назад, они уже исправили. А тот рынок, где мы были сегодня впервые, там очень много нарушений и антисанитарии.

Гульнур Кульсарина, координатор проекта «Народный контроль»