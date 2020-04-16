«Очень много нарушений»: в Уфе проверили работу магазинов и рынков в условиях пандемии

Как изменились цены на продукты питания в уфимских магазинах и на рынках? Активисты «Народного контроля» вышли сегодня в рейд. Особое внимание уделили товарам первой необходимости.
Проверяющие реагируют на жалобы покупателей, оставленные в социальных сетях. Помимо продуктовых магазинов, активисты мониторят ситуацию с аптеками. Их интересует не только ценообразование, но и то, как в торговых точках соблюдаются меры по профилактике коронавирусной инфекции. Это соблюдение дистанции, наличие перчаток и масок у продавцов.