Мейкеры против COVID-19: в Уфе дизайнер печатает визоры для врачей на 3D-принтере

Вместо национальных костюмов – защита от коронавируса. Уфимский дизайнер, находясь на самоизоляции, начал выпускать визоры для врачей, работающих с зараженными пациентами. Производство Ильдар Гатауллин наладил дома на 3D- принтерах.

Было выпущено уже около 500 защитных щитков, в планах – довести количество до 3 тысяч, а также изготовить порядка полутысячи конвекторов для масок. Все приспособления успешно применяются в различных медучреждениях города. Врачи отправляют волонтеру фотографии, что называется, с места.

К слову, художник не один такой. В республике обладатели 3D- принтеров объединились в движение «Мейкеры против COVID-19». Что касается Ильдара Гатауллина, то он не исключает, что в будущем будет выпускать и другие пластиковые комплектующие для медиков.