В Башкирии оштрафовали очередного продавца снюса

В башкирском городе Салават была обнаружена точка с нелегальной никтиносодержащей продукцией. В одном из киосков продавали снюс. При проверке оказалось, что у коммерсанта нет документов, подтверждающих качество продукции.

Реализация никотиносодержащей продукции осуществлялась на городском рынке. Бизнесмен был оштрафован на 30 тысяч рублей за продажу запрещенной продукции. Вся партия снюса была изъята.

Напомним, в декабре 2019 года 11-летний мальчик в Стерлитамаке отравился снюсом. Никотиносодержащую смесь в виде конфеты предложил младшекласснику старший товарищ. После страшного происшествия Радий Хабиров запретил продажу данной продукции в свободном доступе.