Жителя Башкирии зажало в автомобиле в аварии с грузовиком

Сегодня, 16 апреля, в Башкирии произошла страшная авария. На автодороге Туймазы – Белебей столкнулась легковая машина и грузовик. К сожалению, в ДТП есть погибшие.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС сообщает, что столкновение произошло между грузовиком и «Ладой Приорой». В результате столкновения пассажира легкового автомобиля зажало внутри. Спасателям пришлось срезать крышу машины, чтобы спасти пострадавшего.

Водитель «Лады» выжить не смог, а мужчина за рулём грузовика не пострадал. Пострадавшему пассажиру оказывается медицинская помощь. Причины аварии предстоит выяснить.