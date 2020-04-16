В Уфе парень без прав спровоцировал ДТП

Вчера, 15 апреля, в Уфе произошло серьезное ДТП. 22-летний парень на отечественной "девятке" на полном ходу влетел в бетонный забор. После этого он столкнулся с встречным автомобилем марки "Пежо".

Авария произошла на улице Интернациональной. Оказалось, что у водителя "девятки" не было водительских прав. Об этом рассказали в столичной ГИБДД.

При проверке документов было установлено, водитель «ВАЗ-2109» управлял автомобилем, не имея права на управление транспортными средствами. В отношении него составлен административный материал. пресс-служба ГИБДД по Уфе

В ДТП пострадал 25-летний водитель отечественной легковушки. Его отпустили после оказания медпомощи. Обстоятельства автоаварии выясняются.