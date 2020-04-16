В Башкирии одиноким пенсионерам и участникам войны доставляют бесплатные продукты

70 волонтёров и 20 соцработников еженедельного доставляют продукты и лекарства в Уфимском районе. Речь идёт о помощи пожилым людям и инвалидам. Иначе говоря, это социальная курьерская служба: бесплатный набор продуктов положен участникам войны.

Волонтёры оказались в доме Матрёны Ефимовны самыми долгожданными гостями. Активисты принесли пакет, заполненный продуктами. В благодарность бабушка позвала на чай. Но нельзя. Доставка помощи – бесконтактная. А общение на расстоянии не менее метра.

В пакете крупа, макароны, мука, масло и чай. Бесплатно. Потому что бабушка одинокая. Помочь больше некому. Такая поддержка оказывается и участникам войны. Список нуждающихся составляется в администрации населённого пункта.

В 13 году муж умер. Племянники нападали, из дома выгнали, сюда привезли. Слава богу, на свете добрые люди есть. Матрёна Игнатьева

Для пожилых людей и инвалидов добровольцы как бесплатные курьеры. В Уфимском районе 70 волонтёров и 20 социальных работников. За каждым соцработником – по 17 пенсионеров и инвалидов.

Каждого подопечного соцработники навещают по 1-2 раза в неделю. Кроме продуктов, по списку приносят лекарства, бытовую химию.

Что заказывают, то и покупаем. Рецепты выписываем, в амбулаторию ходим. Тоже туда. По рецептам вот бесплатные лекарства выписываем. Ходим, ездим в город. Там дают бесплатные лекарства в государственной аптеке. У них карточки есть, всё написано, диагноз тоже есть. Надежда Ельмова, соцработник

Такая помощь инвалидам и пожилым людям была всегда. Сейчас она стала ещё важнее. Количество нуждающихся в поддержке во время пандемии, по словам соцработников Уфимского района, не увеличилось. Адреса все давно знакомые. Давно работают и многие социальные помощники. Они часто и сами люди предпенсионного возраста и для своих подопечных скорее добрые друзья, нежели официальные лица.

Горячая линия координационного центра Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ: 8-800-775-00-14.