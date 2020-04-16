В Уфе хоккеисты займутся фигурным катанием

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в интервью «Известиям» рассказал, стоит ли отложить введение лимита на легионеров. «В первую очередь нам нужно по возможности сохранить футбол таким, какой он есть», – заявил руководитель. Надо избежать потерь профессиональных команд, школ, а потом уже говорить о лимите и обо всем остальном.

Те нормы, которые приняты, необходимо исполнять. В футбольной Уфе готовились к новой форме лимита, поэтому проблем нет.

Четвёртый день фестиваля «Алга в киберспорт» стартовал с турнира по NHL20. В нем приняли участие 13 участников. Победителем стал первый чемпион республики Кирилл Иванов. Он подтвердил статус сильнейшего киберхоккеиста Башкортостана на данный момент. Помимо турнира по NHL20 были и другие виды программы: Tekken7, FIFA20, DOTA2. Всего в четвёртом игровом дне участие приняли 114 участников.