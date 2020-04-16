Жительница Башкирии жестоко убила 83-летнюю бабушку

Накануне в Дюртюлях произошло чудовищное преступление.. В полицию поступило сообщение о смерти 83-летней пенсионерки. Вскоре выяснилось, что несчастную убила сожительница ее сына.

Подозреваемую задержали по горячим следам. Ею оказалась 49-летняя женщина. Отпираться она не стала, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

За женщиной ухаживала сожительница ее сына, который находился в больнице. В ходе судебно-медицинской экспертизы на теле несчастной были обнаружены телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти.

Убийство пенсионерки произошло 11 апреля. Между ней и сожительницей вспыхнула ссора, в ходе которой последняя избила бабушку тростью, а после чего задушила. Подозреваемая обманывала своего гражданского супруга - она говорила ему, что его мать спит.