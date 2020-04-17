Найден способ избежать осложнений коронавируса

Оказалось, что физические нагрузки могут предотвратить осложнения при коронавирусе. Большинство смертей от COVID-19 напрямую связаны с проявлениями дыхательной недостаточности. От 20 до 42% пациентов, госпитализированных с коронавирусом в США, страдают от дыхательной недостаточности, около 67-85% из них попадают в реанимацию.