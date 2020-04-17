Найден способ избежать осложнений коронавируса

Найден новый способ избежать осложнений при коронавирусе. Исследования провел доктор медицинских наук Чжен Ян. Об этом сообщает издание Eurekalert.
Оказалось, что физические нагрузки могут предотвратить осложнения при коронавирусе. Большинство смертей от COVID-19 напрямую связаны с проявлениями дыхательной недостаточности. От 20 до 42% пациентов, госпитализированных с коронавирусом в США, страдают от дыхательной недостаточности, около 67-85% из них попадают в реанимацию.
Чжен Ян подчеркнул, что спорт способствует выработке в организме антиоксиданта. Он имеет такое название, как "внеклеточная супероксиддисмутаза". В ходе болезни его уровень снижается, однако тренировки могут увеличить его выработку.
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