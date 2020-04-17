Женщина, просидевшая на самоизоляции три недели, заразилась коронавирусом

На сегодняшний день в мире складывается непростая эпидемиологическая обстановка. Жительница Америки, просидевшая дома три недели, заразилась коронавирусом. О этом сообщает издание New York Post.

Женщина рассказала, что в последний раз покидала свой дом в середине марта. С ее слов, дистанцию она соблюдала, к людям старалась не приближаться. Женщина даже попросила своего мужа пожить в отдельное комнате.

Продукты американке доставляли курьеры. Вскоре выяснилось, что у одного из курьеров нашли коронавирус. Со слов пациентки, она никогда не чувствовала себя такой напуганной.

У меня никогда не было ничего подобного. Да, я болела гриппом. Но это не грипп. Это совсем другое чудовище. Речел Браммерт, жительница Америки