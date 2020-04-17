В Москве от коронавируса скончались 14 человек

На сегодняшний день в России складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В Москве от COVID-19 скончались 14 человек. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Заболевшим было от 29 до 88 лет. У всех пациентов имелись сопутствующие заболевания. Среди них — атеросклеротическая аневризма, гипертония, кардиосклероз. У пятерых человек был сахарный диабет.

Известно, что трое пациентов проходили лечение в частных клиниках. Еще один лечился в федеральном медицинском центре. Об этом рассказали в оперштабе.