В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

ВОЗ обеспокоена ситуацией с распространением COVID-19 в России и других странах. Об этом заявил Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ. Он отметил положительную динамику в некоторых странах Европы.

Но скромные позитивные сигналы из одних стран омрачаются стабильным или увеличивающимся количеством новых случаев заражения в других, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и Россию. Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Представитель ВОЗ поблагодарил тех, кто соблюдал карантинные меры. Он призвал продолжить соблюдать их. Также он подчеркнул, что следующие несколько недель для Европы будут критичными.

Несмотря на весеннюю погоду, мы находимся посреди шторма. Пока в некоторых странах число новых выявленных случаев заболевания COVID-19 снижается, другим еще только предстоит ощутить полное воздействие коронавируса. Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ

В свою очередь, Ханс Клюге также призвал страны учиться и слушать друг друга. В основном это касается снятия карантинных мер.

Солидарность в данном случае является ключевым моментом. Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ