В США за сутки от коронавируса скончались более 4,5 тысяч человек

В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. За минувшие сутки в США от коронавируса умерло свыше 4,5 тысяч пациентов. Об этом сообщили в Университете Джона Хопкинса.

Показатели, зафиксированные в четверг, превысили предыдущий антирекорд смертности за сутки свыше, чем на 2000. В среду, 15 апреля, было зафиксировано 2569 смертей от коронавируса. Результаты исследования опубликованы в газете The Wall Street Journal.

Всего в США зафиксирована 671 тысяча случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 33268 человек.