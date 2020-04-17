В Башкирии женщина пыталась потушить пожар, но получила травмы

Накануне, 16 апреля, произошёл серьёзный пожар. В деревне Ялчикаево огнём охватило жилой дом. Во время пожара в помещении находилась 69-летняя женщина.

На место происшествия оперативно прибыл профессиональные пожарные и добровольческая пожарная команда Таймасовского сельсовета. Борцы с огнём быстро справились с возгоранием на территории 8х10 м. Однако женщина, проживающая в доме, получила травмы.

Хозяйка дома услышала сигнал пожарного извещателя и попыталась сама потушить огонь. К сожалению, во время тушения женщина получила травмы, и ей потребовалась врачебная помощь. От госпитализации хозяйка отказалась, а причины пожара предстоит выяснить следствию.