МЧС: на свежем воздухе защитную маску лучше не носить

МЧС на своём сайте опубликовало ряд рекомендаций по защите от коронавируса. Помимо всех привычных нам рекомендаций, ведомство рассказало, как правильно носить маски. Оказалось, что на свежем воздухе от маски лучше отказаться.

МЧС советует всем часто мыть руки с мылом. Если нет такой возможности, то дезинфицировать руки спиртосодержащими антисептиками или салфетками. Также рекомендуется дезинфицировать поверхности мебели, дверей, гаджетов и т.д. Нужно соблюдать дистанцию не менее одного метра от заражённых. Кроме этого, не нужно трогать глаза, нос, рот руками.

Особое внимание МЧС уделило ношению защитных масок. Правильное пользование масками может ограничить распространение вируса. Маска должна хорошо прилегать к лицу. После снятия маски не нужно трогать её поверхность руками. Одноразовую маску лучше не использовать больше одного раза.