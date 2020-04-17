В Уфе обнаружили тело зверски избитой 30-летней женщины

В башкирской столице была обнаружена жуткая находка. В промзоне у Затонского моста нашли тело 30-летней женщины. Издание «КП-Уфа» сообщает, что несчастная была зверски избита.

Тело погибшей было найдено несколько дней назад. Бездыханная женщина находилась у склада, расположенного по улице 6-я пристань. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что женщина была жестоко избита.

Из возможных улик на месте происшествия был найден только пустой пластиковый баллон. Тело несчастной направлено на судмедэкспертизу. В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться следствию.