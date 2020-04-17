Новый учебный год в России может начаться дистанционно

Минобрнауки России не исключает, что новый учебный год в стране придётся начать в онлайн-режиме. Пока на этот счёт нет точных заявлений. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России.

Начало нового учебного года может пройти в дистанционном режиме. Министерство образования рассматривает самые разные варианты и не исключает этой возможности. Ведомство делает акцент в первую очередь на качество образования, поэтому исходить будет из этого.