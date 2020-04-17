Новый учебный год в России может начаться дистанционно

Минобрнауки России не исключает, что новый учебный год в стране придётся начать в онлайн-режиме. Пока на этот счёт нет точных заявлений. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России.
Начало нового учебного года может пройти в дистанционном режиме. Министерство образования рассматривает самые разные варианты и не исключает этой возможности. Ведомство делает акцент в первую очередь на качество образования, поэтому исходить будет из этого.
Вузы в стране готовятся к приёму абитуриентов, несмотря на коронавирусную ситуацию. Многие вузы готовы принимать документы от будущих студентов в дистанционном режиме. Сложности могут возникнуть только у тех вузов, у которых есть дополнительные творческие испытания. Однако и эту проблему можно решить, считают специалисты. Некоторые творческие испытания можно проводить в виде онлайн-дискуссий, например.