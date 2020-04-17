Врач рассказал, какой продукт самый опасный в мире и почему

Сахар – самый опасный в мире продук. Так считает врач-диетолог Алексей Ковальков. Он рассказал, почему любимые всеми вкусняшки стоит исключить из своего рациона навсегда.

Сладости занимают важно место в жизни каждого из нас. Без сладкого не обходится ни одно мероприятие, это любимый завсегдатай наших столов и холодильников. Но искусственно полученное соединение фруктозы и глюкозы стоит исключить из своего питания абсолютно всем людям.