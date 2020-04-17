Врач рассказал, какой продукт самый опасный в мире и почему

Сахар – самый опасный в мире продук. Так считает врач-диетолог Алексей Ковальков. Он рассказал, почему любимые всеми вкусняшки стоит исключить из своего рациона навсегда.
Сладости занимают важно место в жизни каждого из нас. Без сладкого не обходится ни одно мероприятие, это любимый завсегдатай наших столов и холодильников. Но искусственно полученное соединение фруктозы и глюкозы стоит исключить из своего питания абсолютно всем людям.
Ни один продукт в мире не убил скольких людей и не создал столько патологий, как сахар, считает врач. Организм человека не приспособлен к сахару и к повышенному количеству углеводов вообще. Среднестатистический москвич, к примеру, есть в год 70 килограммов сахара. Такого в природе не предусмотрено, а поджелудочная железа не выдерживает такой нагрузки.