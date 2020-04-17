В Башкирии на нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар

В Салавате произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Сначала очевидцы заметили столб чёрного дыма, который очень напугал местных жителей. Выяснилось, что возгорание произошло на заводе ООО «Газпром нефтехим Салават».

Пресс-служба предприятия прокомментировала чрезвычайное происшествие. Во время ремонтных работ на одном из резервуаров, который уже не используется в работе, произошло задымление. Остаточные пирофорные отложения подверглись горению.

Задымление удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших в ЧП нет. Предприятие работает в штатном режиме.