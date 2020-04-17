У пользователей «Сбербанк Онлайн» в настройках появились чужие контакты

Пользователи системы «Сбербанк Онлайн» по всей России жалуются на неизвестную ошибку. В настройках конфиденциальности появились неизвестные номера. Россияне боятся, что обладатель номера сможет вывести с карты все средства.

Сразу несколько жителей Башкирии прислали в редакцию bash.news скриншоты из своего личного кабинета в «Сбербанк Онлайн». В личных профилях в разделе "«Мобильные телефоны» во вкладке «Сбербанк ID» у людей внезапно появились чужие номера. Спустя некоторое время рассылку с предупреждением о мошенничестве прислали на наш рабочий номер в WhatsApp.

Номера прикрепляются к личным кабинетам как дополнительные. Согласно описанию в приложении банка, он понадобится для связи с клиентом на случай, если основной номер недоступен. Однако пользователь устанавливает этот номер сам. Никто из наших собеседников подобными настройками не занимался.

Заглянул утром деньги проверить, а мне друг пишет: проверь настройки свои. Захожу, а там мой старый мобильный номер на обработке. Попробовал удалить - не получилось, система зависла Азамат Ф., житель Башкирии

А вот у другой нашей читательницы таких номеров добавилось сразу несколько.

И все бы ничего, но спустя некоторое время ей на телефон стали приходить уведомления о покупках, которые не удалось совершить.

Я решила проверить, а у меня там несколько номеров. И кто-то пытается что-то купить с моей карты. Не могу понять, что происходит. Слава богу, на карте денег нет. Сейчас звоню в службу поддержки Элина Р., жительница Башкирии

Тем временем пресс-служба Сбербанка уже прокомментировала этот инцидент.

Некоторые наши клиенты обратили внимание на отображение неактуальных номеров телефонов в поле «Дополнительный номер» приложения Сбербанк Онлайн. В нём указаны контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны. Отметим, что на дополнительный номер не могут приходить СМС от банка и пароли. Дополнительный номер необходим для возможной голосовой связи с клиентом в том случае, если основной номер телефона неактивен. Если указанный номер не актуален, клиенты могут самостоятельно в приложении Сбербанк Онлайн удалить его из профиля. пресс-служба Сбербанка

Редакция bash.news советует пользователям системы немедленно удалить все дополнительные номера, которые вы не устанавливали лично. Мы следим за развитием ситуации. На данный момент у большинства пользователей вкладка «Мобильные телефоны» не работает.