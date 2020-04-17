У пользователей «Сбербанк Онлайн» в настройках появились чужие контакты

Пользователи системы «Сбербанк Онлайн» по всей России жалуются на неизвестную ошибку. В настройках конфиденциальности появились неизвестные номера. Россияне боятся, что обладатель номера сможет вывести с карты все средства.
Сразу несколько жителей Башкирии прислали в редакцию bash.news скриншоты из своего личного кабинета в «Сбербанк Онлайн». В личных профилях в разделе "«Мобильные телефоны» во вкладке «Сбербанк ID» у людей внезапно появились чужие номера. Спустя некоторое время рассылку с предупреждением о мошенничестве прислали на наш рабочий номер в WhatsApp.
Номера прикрепляются к личным кабинетам как дополнительные. Согласно описанию в приложении банка, он понадобится для связи с клиентом на случай, если основной номер недоступен. Однако пользователь устанавливает этот номер сам. Никто из наших собеседников подобными настройками не занимался.
А вот у другой нашей читательницы таких номеров добавилось сразу несколько.
И все бы ничего, но спустя некоторое время ей на телефон стали приходить уведомления о покупках, которые не удалось совершить.
Тем временем пресс-служба Сбербанка уже прокомментировала этот инцидент.
Редакция bash.news советует пользователям системы немедленно удалить все дополнительные номера, которые вы не устанавливали лично. Мы следим за развитием ситуации. На данный момент у большинства пользователей вкладка «Мобильные телефоны» не работает.
Мы поинтересовались в Нацбанке Башкирии, что делать в случае попыток списания средств после добавления номеров. Наш собеседник коротко посоветовал звонить на горячую линию Сбербанка, сообщить о попытках снятия средств и немедленно заблокировать карту.