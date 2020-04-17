Стали известны личности погибших от коронавируса жителей Башкирии

В Башкирии увеличилось число жертв коронавируса. За сутки зафиксированы еще две смерти от Covid-19. О личностях умерших рассказали на брифинге в Минздраве сегодня, 17 апреля.

Оба скончавшихся от новой коронавирусной инфекции являются мужчинами. Первый пациент страдал тяжелой формой сахарного диабета. Он был инсулинозависимым. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, коронавирус вызвал у мужчины воспаление легких, от чего он и скончался.

У второго мужчины также были тяжелые сопутствующие заболевания. Помимо коронавирусной инфекции, у пациента была острая форма лейкоза. Скончался мужчина от двусторонней пневмонии.