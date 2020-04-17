В Башкирии лже-эпидемиологи обманывают предпринимателей

Сегодня, 17 апреля, на ежедневном онлайн-брифинге по вопросам борьбы с коронавирусом стало известно о новом способе мошенничества. Неизвестные представляются сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии, а потом предлагают приобрести несуществующие справки. Об это рассказала главный врач центра Анна Казак.

Главврач Центра гигиены и эпидемиологии рассказала, что сама лично дозвонилась по одному из номеров мошенников. Лже-эпидемиологи предложили купить некую справку о санитарных нормах за 2000 рублей. Обзванивают в основном индивидуальных предпринимателей, владеющих мелким и средним бизнесом.

Некая фирма предлагает платно, за 2000 рублей приобрести несуществующие документы, какие-то санитарно-эпидемиологические правила чек-листы. Обзванивают, я так поняла, индивидуальных предпринимателей, в основном мелких и средних, и предлагают за плату приобрести. Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии

Также некоторые мошенники предлагают приобрести справку с подписью главного врача Центра гигиены и эпидемиологии, которая позволит свободно передвигаться по городу. Анна Казак отметила, что Центр гигиены – федеральное учреждение, поэтому любая деятельность медучреждения предоставляется бесплатно. При любом предложении оформить справку за деньги от неизвестных стоит позвонить в правоохранительные органы.