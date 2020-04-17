Итоговые контрольные работы в школах перенесены на следующий год

Всероссийские проверочные работы переносятся на следующий учебный год. Оценки за них выставляться не будут. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
Все итоговые контрольные в школах переносятся на осень. Итоговые работы обычно пишут школьники 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов. При этом результаты контрольных работ в следующем году не будут аттестацией учеников.
Проверочные работы, которые напишут школьники, будут нужны для входной диагностики с целью корректировки учебного процесса. Будет виден уровень знаний учеников, их пробелы. После проведения всех работ учителя получат рекомендации, как построить учебный процесс.