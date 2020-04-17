Жительницу Башкирии оштрафовали на 15 тысяч за фейк о коронавирусе

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили ещё один факт распространения недостоверной информации о коронавирусе. 26-летняя жительница Кармаскалинского района привлечена к административной ответственности. Девушка выложила в социальных сетях пост с ложной информацией о заболевших.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что полицейские проводят рейды не только по улицам Башкирии, но и в интернете. Так, был обнаружен пост, в котором девушка сообщала о том, что в местную больницу доставили больных с коронавирусом. Данная информация была ложной, поэтому был оформлен протокол.