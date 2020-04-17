Радий Хабиров встретился с митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном

Глава Республики Башкортостан встретился сегодня с митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном. Радий Хабиров поблагодарил владыку за решение совершать богослужения в закрытом режиме. Он отметил, что власти республики приложат все усилия, чтобы организовать видеотрансляции служб.
Напомним, в этом году пасхальное богослужение пройдет без верующих. Службу в Уфимском кафедральном соборном храме Рождества Богородицы покажут в прямом эфире на телеканала БСТ.
Также богослужение можно посмотреть на официальном сайте телеканала bash.news и в социальных сетях. Трансляция состоится в ночь с субботы на воскресенье.