«Даже на еду денег нет»: предприниматель из Уфы рассказал об убытках из-за пандемии

Пандемия коронавируса испытывает на жизнеспособность не только людей, но и бизнес. Если крупные заведения общепита сейчас могут работать на доставку и на вынос, то малые организации остались без поддержки. Яркий тому пример – одна из перспективных в прошлом уфимских пекарен.

Иршат Ибрагимов открыл эту пекарню два года назад. Оригинальная выпечка, собственный бренд и верная команда. До наступления "каникул" у молодого бизнесмена дела шли в гору. За выпечкой от Иршата съезжались уфимцы со всех концов города. В первые дни вынужденных выходных продажи упали на 70 %, а вот стоимость продуктов наоборот выросла. Но это оказалось лишь началом конца.

Льготы есть, но этих льгот мало. Льготы на налоги, льготы на кредит. Этого очень мало. Мы бы могли выжить, если бы, например, арендодатели пошли нам на встречу. И если бы со стороны администрации не было давки насчёт штрафов. Я уже договорился со своими сотрудниками, что придётся урезать зарплату, чтобы выжить и остаться на плаву. Иршат Ибрагимов, предприниматель

Но арендодатель не пошла навстречу, пекарню пришлось закрыть. Иршат побоялся уйти в слишком большие долги. Бывший предприниматель и сам остался без средств к существованию. На содержание сотрудников средств просто не осталось.

Как бы у самого кредиты и теперь я даже не знаю, как их закрывать. Платить за квартиру надо тоже. Да просто даже на еду денег нет. Вот в чём проблема. Иршат Ибрагимов, предприниматель

В команде Иршата было четыре продавца и три пекаря. За небольшой срок существования точки они стали практически родными людьми. Новость о том, что пекарня закрывается, стала сильным ударом для работников.

Я ходила на работу с радостью. Я люблю печь. Я как раз хотела внедрить новые виды выпечки и многое другое, но из-за коронавируса всё так вышло. Сейчас даже бессмысленно искать работу с этим кризисом. Даже если и найдёшь...Да и не найдёшь вообще. Везде всё закрывается. Анфиса Комарова, пекарь

Малый бизнес хоть и называется малым, но играет значительную роль в экономике России. Это около шести миллионов компаний, которые обеспечивают занятость почти 22 миллионам человек. Во время последнего обращения к нации Президент Владимир Путин объявил о мерах поддержки для бизнеса.

Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса. Владимир Путин

В Уфе работает ситуационный центр антикризисного штаба. За поддержкой и консультацией в непростое время сюда обращаются субъекты малого и среднего предпринимательства республики, инвесторы. По номеру: 8-800-250-21-24 можно узнать, как работать в период самоизоляции, возможно ли получить разрешение на продолжение деятельности, где взять средства для выплаты зарплат рабочим. Без ответов никто не остается.