«Даже на еду денег нет»: предприниматель из Уфы рассказал об убытках из-за пандемии

Пандемия коронавируса испытывает на жизнеспособность не только людей, но и бизнес. Если крупные заведения общепита сейчас могут работать на доставку и на вынос, то малые организации остались без поддержки. Яркий тому пример – одна из перспективных в прошлом уфимских пекарен.
Иршат Ибрагимов открыл эту пекарню два года назад. Оригинальная выпечка, собственный бренд и верная команда. До наступления "каникул" у молодого бизнесмена дела шли в гору. За выпечкой от Иршата съезжались уфимцы со всех концов города. В первые дни вынужденных выходных продажи упали на 70 %, а вот стоимость продуктов наоборот выросла. Но это оказалось лишь началом конца.
Но арендодатель не пошла навстречу, пекарню пришлось закрыть. Иршат побоялся уйти в слишком большие долги. Бывший предприниматель и сам остался без средств к существованию. На содержание сотрудников средств просто не осталось.
В команде Иршата было четыре продавца и три пекаря. За небольшой срок существования точки они стали практически родными людьми. Новость о том, что пекарня закрывается, стала сильным ударом для работников.
Малый бизнес хоть и называется малым, но играет значительную роль в экономике России. Это около шести миллионов компаний, которые обеспечивают занятость почти 22 миллионам человек. Во время последнего обращения к нации Президент Владимир Путин объявил о мерах поддержки для бизнеса.
В Уфе работает ситуационный центр антикризисного штаба. За поддержкой и консультацией в непростое время сюда обращаются субъекты малого и среднего предпринимательства республики, инвесторы. По номеру: 8-800-250-21-24 можно узнать, как работать в период самоизоляции, возможно ли получить разрешение на продолжение деятельности, где взять средства для выплаты зарплат рабочим. Без ответов никто не остается.
Иршат не сдаётся, сейчас он ищет другое помещение для своей команды и планирует развивать доставку. Он верит, что лучшие времена еще настанут и двери его пекарни снова откроются. Тогда на столах уфимцев снова появится их любимый продукт, а у сотрудников – дело всей жизни и заработок.