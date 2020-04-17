В Уфе мужчина попытался зарезать соседа на лестничной площадке

Бытовой конфликт произошел в одном из общежитий Уфы. 51-летний мужчины попытался зарезать 29-летнего соседа в подъезде. Пресс-служба МВД по РБ рассказала подробности случившегося.

Следствие выяснило, что мужчины проводили вечер за распитием спиртных напитков. Оба являются жителями общежития по улице Комсомольской. Между товарищами вспыхнул конфликт, во время которого 51-летний мужчина схватил нож для закуски и всадил в грудную клетку другу.