В Башкирии в центральную больницу Нефтекамска в рамках нацпроекта поступил новый маммограф

В городскую больницу Нефтекамска поступил новый маммограф. Аппарат позволит проводить скрининговые и диагностические исследования. Это новость обрадовала как врачей, так и пациенток больницы.

Маммограф, как говорят медики, один из лучших в своей области. Врачи отмечают, что благодаря приобретению аппарата клиника может нарастить темпы в диагностике онкологических заболеваний.