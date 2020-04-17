В Башкирии в центральную больницу Нефтекамска в рамках нацпроекта поступил новый маммограф

В городскую больницу Нефтекамска поступил новый маммограф. Аппарат позволит проводить скрининговые и диагностические исследования. Это новость обрадовала как врачей, так и пациенток больницы.
Маммограф, как говорят медики, один из лучших в своей области. Врачи отмечают, что благодаря приобретению аппарата клиника может нарастить темпы в диагностике онкологических заболеваний.
Больница получила маммограф в рамках национального проекта «Здравоохранение» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» получила новый маммограф.
По словам медиков, это огромная помощь гинекологам, маммологам города в ранней диагностике объемных образований молочной железы. Он позволит в более короткие сроки обеспечить женщин расширенным качественным диагностическим исследованием, значительно сократив сроки ожидания обследования.
На следующей неделе нефтекамские медики ждут поступления в распоряжение больницы нового флюорографического оборудования.