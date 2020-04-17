В Башкирии 15-летняя девочка сбежала из дома после ссоры с матерью

В республике ведутся поиски 15-летней Анисы Янтилиной. Девочка живёт в деревне Таваканово Кугарчинского района. Уже четыре дня о подростке нет никаких новостей.

13 апреля девочка сильно поссорилась с мамой. Во время конфликта Аниса выбежала на улицу, села в чужую машину и уехала в неизвестном направлении. Родители и близкие девочки в панике и просят помощи в поисках.

На вид Анисе 15-17 лет, телосложение девочки среднее, волосы русые. У школьницы тонкие губы, прямой широкий нос и высокий лоб. В день пропажи была одета в чёрную кожаную куртку, темно-синие джинсы и красные кроссовки с белой подошвой.

Особая примета – темная родинка под правым глазом.