В Башкирии пропала без вести 83-летняя бабушка

83-летняя жительница Миякинского района пропала без вести. Мавжида Каримова не дает о себе знать с 9 апреля. В день пропажи она ушла из дома, но обратно так и не вернулась.

Обеспокоенные близкие не теряют надежды найти родственницу целой и невредимой. К поискам присоединились волонтеры. Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону 8 (987) 252-25-07 или 02.

Приметы пенсионерки: рост около 150 см, худощавая, волосы седые. В день исчезновения была одета в коричневую куртку и платок. На ногах у женщины были сапоги.