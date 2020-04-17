Ученые установили температуру гибели коронавируса

Французские ученые выяснили, при какой температуре гибнет коронавирусная инфекция. Исследования были опубликованы на портале bioRxiv. Оказалось, что температура в 92 градуса способна убить COVID-19 за 15 минут.

В ходе исследования эксперты нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа. Выяснилось, что такой нагрев - это стандартный протокол дезактивации вируса. Вирус был полностью дезактивирован после нагрева до 92 градусов.

По официальным данным, на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 тысячи случаев заболевания коронавирусом. 2590 пациентов благополучно пошли на поправку. К сожалению, 273 человека скончались.