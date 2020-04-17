Врач рассказала, как не «принести» коронавирус домой

Завцентром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала, как не "принести" коронавирус с улицы в квартиру. Соблюдение правил поможет минимизировать риск заражения COVID-19. Об этом сообщает портал Mosregtoday.ru.

По ее словам, у входа в квартиру следует положить пропитанную дезраствором тряпку. Человек должен снять маску и перчатки, не дотронувшись до открытых участков тела. После чего аккуратно снимается верхняя одежда.

Можно поместить ее на балкон на пару часов. Для походов на улицу лучше всего использовать вещи с длинными рукавами, которые закрывают как можно больше участков тела.

Надежда Фомина, завцентром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ

Далее необходимо обработать спиртом или антисептиком сумки и пакеты. Эксперт отметила, что в период пандемии женщинам лучше не носить дамскую сумочку.

Изопропиловым спиртом необходимо обработать все, чего касался человек, когда заходил домой. Важно протереть телефон, банковскую карту и ключи. Для них следует приготовить отдельный контейнер, который всегда будет стоять в прихожей.

Надежда Фомина, завцентром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ

Купленные продукты врач посоветовала поштучно мыть с мылом. Она добавила, что сейчас стоит приобретать только герметично запакованные товары, а от кондитерских изделий на развес на время отказаться. 

Фото: Интернет.