Врач рассказала, как не «принести» коронавирус домой

Завцентром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала, как не "принести" коронавирус с улицы в квартиру. Соблюдение правил поможет минимизировать риск заражения COVID-19. Об этом сообщает портал Mosregtoday.ru.
По ее словам, у входа в квартиру следует положить пропитанную дезраствором тряпку. Человек должен снять маску и перчатки, не дотронувшись до открытых участков тела. После чего аккуратно снимается верхняя одежда.
Далее необходимо обработать спиртом или антисептиком сумки и пакеты. Эксперт отметила, что в период пандемии женщинам лучше не носить дамскую сумочку.
Купленные продукты врач посоветовала поштучно мыть с мылом. Она добавила, что сейчас стоит приобретать только герметично запакованные товары, а от кондитерских изделий на развес на время отказаться.
Фото: Интернет.