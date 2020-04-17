Радий Хабиров доложил Владимиру Путину о ходе строительства новой инфекционки

Проблема уходит в регионы. И нужно, чтобы в каждом люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут возникнуть, «даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, они у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов». Поэтому больницы должны быть обеспечены как оборудованием, так и кадрами.