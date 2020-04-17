Радий Хабиров доложил Владимиру Путину о ходе строительства новой инфекционки

Владимир Путин сегодня провел совещание с главами регионов страны в формате видеоконференции. На ней обсуждался ход строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в субъектах. Как отметил Президент, все больницы необходимо полностью укомплектовать для борьбы с коронавирусной инфекцией, потому что пик заболеваемости еще не пройден.
Проблема уходит в регионы. И нужно, чтобы в каждом люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут возникнуть, «даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, они у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов». Поэтому больницы должны быть обеспечены как оборудованием, так и кадрами.
В свою очередь Радий Хабиров доложил Президенту о ходе строительства в республике новой инфекционной больницы. На прямую связь Глава Башкортостана, кстати, вышел со строительной площадки. По его словам, запуск планируется уже к 25 мая.
До начала видеосовещания Глава региона осмотрел ход строительства новой больницы и общежития для медперсонала. Объект обойдется бюджету в 1,8 миллиардов рублей. Около половины потратят на оснащение центра медоборудованием. Между тем сейчас ведется оснащение дополнительных коек в существующих медучреждениях. Так, по словам Радия Хабирова, к 28 апреля развернут 2690 мест. На 60% они будут обеспечены кислородом и на 30% – аппаратами искусственной вентиляции легких. До 10 мая предполагается получить 550 аппаратов ИВЛ.