В Башкирии производителям защитных масок окажут финансовую поддержку

В Доме республики обсудили меры поддержки региональных производителей и возможность реализации инвестпроектов в нынешних условиях. На совещании в онлайн-формате Радий Хабиров поручил республиканскому Минэкономразвитию совместно с предприятиями определить конкретные меры поддержки и представить их на ближайшем «Инвестчасе».

Правительство проработает варианты предоставления льготного займа по линии республиканского Фонда развития промышленности, а также предложения по расширению адресности льгот для бизнеса. Участники совещания обсудили и варианты поддержки предприятий лёгкой промышленности, продукция которых сейчас не востребована в связи с закрытием торговых центров и магазинов.

Кроме того, на финансовую поддержку могут рассчитывать компании, которые перепрофилировались, чтобы выпускать средства индивидуальной защиты, такие как медицинские маски и костюмы. При этом они должны работать без коммерческой наценки. Отметим, что Министерство провело проверку более 20 промышленных предприятий региона, большинство выполняет необходимые санитарные правила. Но были выявлены и недочёты в организации температурного контроля сотрудников и проведения дезинфекции.