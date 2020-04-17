75% учеников онлайн: как продвигается дистанционное образование в Башкирии

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень, их планируют провести в начале учебного года. Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга в правительстве – решение было принято федеральным Министерством просвещения и науки. Ну а пока подготовка к экзаменам проводится удалённо: школьники учатся в сети, а тем, у кого нет доступа к онлайн-образованию, привозят бумажные кейсы с заданиями.

Домашние задания для школьников доставляют до порога. Они именные. На титульном листе – имя, фамилия и адрес ученика. Распечатанные упражнения передают родителям или оставляют в почтовом ящике. Бумажные кейсы сейчас получают 16 школьников Белорецкого района. Это те ученики, у которых нет интернета или низкая скорость подключения.

Доставляет кейсы тоже преподаватель. В селе Тавлыкаево Баймакского района всего 2 школьника из 100 не имеют доступа к электронному образованию. Только ради них несколько раз в неделю село объезжает школьный автобус. От программы отставать нельзя.

Занятия в сети длятся меньше: вместо 45 минут – полчаса. В день от одного до 4 уроков. Помимо основных предметов, онлайн школьники занимаются даже физкультурой.

В онлайн переходят и родители. Собрания тоже проходят в сети. Кроме формата, всё то же самое. Заранее родители готовят вопросы, которые хотят задать учителю.

В онлайн, по подсчётам Министерства образования, перешли 75% школьников. А по бумажным кейсам учатся менее 7 тысяч детей.