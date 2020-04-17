В Башкирии отмечают День национального костюма

Вот, к примеру, артисты государственного канцерного зала «Башкортостан» устроили не только дефиле в национальном костюме, но и мастер-класс традиционных танцев башкир. Впрочем, в условиях самоизоляции люди нашли себе новое занятие – изготовление аксессуаров для костюма. Вот такие видеоролики набирают сотни просмотров в социальных сетях. И каждый отмечен хештегом «День национального костюма Башкирии».

А это уже самый настоящий мастер-класс по изготовлению украшений для женского платья. Ролик записан Сибайским колледжем искусств. По тонкой работе дизайнера видно, что к традициям там относятся очень трепетно. Хотя точно так же их чтут и за океаном, где тоже отмечают национальный праздник башкир. Это Айгуль Самерханова. Девушка живет в Торонто и национальный женский наряд – это одна из главных реликвий, которые напоминают ей о Родине.