Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время коронавируса

В России продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. В Минздраве обновили методические рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии коронавируса. Данный материал опубликован на официальном сайте ведомства.

В методические рекомендации были внесены схемы по лечению и профилактике заболевания. Их разработала группа ученых. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Пандемия COVID-19 затронула весь мир. На сегодняшний день в России зарегистрировано 32 тысячи случаев заражения коронавирусом.