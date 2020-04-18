Чемпион мира по футболу умер от коронавируса

Скончался экс-фуболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер. У него был выявлен коронавирус. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Экс-футболиста доставили в больницу на прошлой неделе. Он скончался вчера утром, 17 апреля. Ему было 77 лет.
Норман Хантер был в составе сборной Англии. В 1966 году команда выиграла домашний чемпионат мира. В составе национальной команды футболист завоевал бронзу чемпионата Европы-1968.
Хантер выступал за "Лидс" в 60-70-е годы прошлого века, провел за клуб более 700 матчей во всех турнирах, становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. На клубном уровне он также защищал цвета "Бристоль Сити" и "Барнсли".
Фото: Интернет.