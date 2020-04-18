Чемпион мира по футболу умер от коронавируса

Хантер выступал за "Лидс" в 60-70-е годы прошлого века, провел за клуб более 700 матчей во всех турнирах, становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. На клубном уровне он также защищал цвета "Бристоль Сити" и "Барнсли".