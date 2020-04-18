Ученые вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Американские ученые выяснили, что число зараженных коронавирусом может быть в десятки больше, чем фиксируется в статистике. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

Ученые протестировали 3,3 тысячи добровольцев. Выяснилось, у 2,5% — 4,2% населения округа могут иметься антитела к COVID-19. Это свидетельствует о том, что они могли ранее перенести коронавирус.

Эти оценки распространения отражают диапазон от 48 тысяч до 81 тысячи человек, инфицированных в округе Санта-Клара к началу апреля, что превышает число подтвержденных случаев заболевания от 50 до 85 раз. исследователи

Один из авторов публикации сообщил, что исследование может также дать более реалистичное представление о смертности от коронавируса. Если зараженных намного больше, чем фиксируется статистикой, то уровень смертности от коронавирусной инфекции может быть ниже.